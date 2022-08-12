На Украине хотят изменить статус английского языка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство культуры Украины разрабатывает закон о расширении статуса английского языка в стране, сообщил журналистам первый замглавы ведомства Ростислав Карандеев.

"Министерство культуры и информационной политики Украины по соответствующему поручению премьер-министра приступило к работе по подготовке законопроекта по обеспечению функционирования английского языка как языка международного общения. Предполагается, что будут урегулированы взаимоотношения, связанные с использованием английского как языка международного общения в отдельных публичных сферах общественной жизни", - цитирует его издание "УНН".

По словам чиновника, без спецстатуса английского языка Украина остается отделенной от Евросоюза и другого мира "языковым барьером".

Ранее бывший депутат Рады Кива заявил, что на Украине хотят ввести закон о призыве в армию с 16 лет. По его мнению, украинская власть готова "призывать в армию детей".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 августа 2022 года можно прочитать здесь.