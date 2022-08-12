Жилая пятиэтажка частично обрушилась в Омске

В Омске частично обрушилась жилая пятиэтажка Фото: соцсети

В Омске произошло частичное обрушение жилого пятиэтажного дома. Инцидент произошел в районе Нефтяники в пятницу, 12 августа.

По информации «КП-Омск», на момент обрушения у кирпичного дома уже обвалилась часть боковой стены. В течение последнего года жители писали жалобы в различные инстанции, требуя расселения, однако вопрос с переселением и капитальным ремонтом здания не пока никак не продвигается.

В настоящее время на место обрушения выехал мэр Омска Сергей Шелест. Глава города распорядился подготовить места для временного размещения жильцов и маневренный фонд для расселения. Идут работы по разбору завалов.

Между тем на сайте прокуратуры Омской области сообщается, что на место происшествия выехал также прокурор региона Николай Студеникин. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства и намерена дать инциденту правовую оценку.