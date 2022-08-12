Сенатор Мухаметшин обвинил Японию в замалчивании роли США в бомбардировке Хиросимы и Нагасаки

Япония старательно не упоминает США в качестве виновника уничтожения мирного населения Хиросимы и Нагасаки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Японии замалчивают факты атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Соединенными Штатами. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин на круглом столе верхней палаты российского парламента в пятницу, 12 августа 2022 года.

"Вызывает недоумение политизация данной темы официальным Токио, стремление японской стороны исказить истинный ход истории, - подчеркнул сенатор. - К нашему удивлению, правительство Японии упорно проводит линию на замалчивание фактов бомбардировки Хиросимы и Нагасаки США".

Он отметил, что в документах по ядерному разоружению Токио стремится всячески избегать упоминания ответственности Вашингтона за уничтожение мирного населения двух японских городов.

По его словам, это не единственный факт искажения истории Второй мировой войны японскими властями. В частности, в школьных учебниках на территории страны так переврали роль Советского Союза, что у японских детей создается впечатление, что именно СССР сбросил атомные бомбы, утверждает Мухаметшин.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мемориальная церемония в Хиросиме вылилась в очередную попытку дискредитации России. Как отметила дипломат, на мероприятии не были упомянуты США, а все речи сводились к "раздуванию" безосновательного тезиса об "угрозе" со стороны России.

Ранее глава Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов заявил, что Соединенные Штаты после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки могут вновь применить ядерное оружие, так как расценивают эти свои действия как "акт возмездия".