Специалисты из России проверят поврежденные обстрелами ВСУ химпредприятия в Донбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты из России проверяют химические предприятия, поврежденные в результате обстрелов со стороны ВС Украины в Донбассе, сообщил представителям СМИ командир отряда войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ с позывным "Художник".

"Мы оснащены оборудованием для проведения анализов почти всех видов химических веществ на месте, также занимаемся ведением радиационной разведки и проведением спектрометрического анализа радиоактивности", - уточнил специалист

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 августа 2022 года можно прочитать здесь.