Сын Стивена Сигала устроил вечеринку с друзьями на Рублевке

Сын Стивена Сигала допустил, что найдет себе русскую жену. Фото: Ульяна Калашникова, MK.RU

Сын Стивена Сигала отметился на закрытой вечеринке на Рублевке. Сам известный актер получил российское гражданство еще в 2016 году и не раз признавался, что Россия ему близка. Он один из первых западных граждан, кто отправился на Донбасс. Возможно, вслед за ним неспокойный регион посетит и его сын Доминик, но пока он предпочитает бывать в Москве.

На этот раз молодой человек прилетел на рождения своей подруги — российской исполнительницы Настя IVKA. В честь праздника она устроила гуляние в дорогом ресторане на Рублевке. Гостей угощали устрицами и морскими ежами. Потом были танцы, выступления участников шоу «Голос» и многих других.

Дожидаться окончания вечеринки Доминик не стал, а, попрощавшись, ушел ближе к полуночи.

Тем не менее, разминуться с журналистами ему не удалось. В итоге Сигалу-младшему пришлось ответить на несколько вопросов.

- Это уже не первый раз, когда я на большом мероприятии в Москве. Сегодняшняя вечеринка очень красивая, невероятно счастлив быть на дне рождения Насти. Я подготовил подарок, но это сюрприз», – рассказывал сын актера сайту mk.ru.

Он признался, что как и отец, любит бывать в России. А вскоре примет участие в съемках. Пока же ходит по музеям и исследует городскую архитектуру. А еще знаменитости нравятся русские женщины, так как они ориентированы на создание семьи и сильные личности.

Он даже признался, что не исключает, что хотел бы найти русскую жену.

- Увидим – время покажет. Может быть, - подтвердил он.