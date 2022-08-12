Путин назвал приоритетом России улучшение качества жизни в селах

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в приветственном слове участникам, организаторам и гостям девятого Открытого чемпионата России по пахоте отметил, что в приоритете властей страны - повысить качество жизни в селах и сделать более престижными профессии, связанные с сельским хозяйством.

"... Подчеркну: государство и впредь будет поддерживать сельхозпроизводителей, содействовать широкому внедрению инновационных технологий, реализации крупных инвестиционных, инфраструктурных проектов. И, конечно, наш безусловный приоритет – повышение качества жизни на селе, престижа профессий, связанных с сельским хозяйством", - говорится в тексте опубликованной на портале Кремля телеграммы.

Российский лидер отметил, что сегодня в Ленинградской области собрались лучшие механизаторы из многих областей РФ и некоторых зарубежных государств. Они будут соревноваться в уровне мастерства, делиться опытом и обсуждать текущие проблемы отрасли.

Ранее Путин назвал повышение уровня доходов педагогов социальным приоритетом России. Президент подчеркнул, что вопрос нужно решать системно.

Также ранее сообщалось, что в Омской области реализуется государственная программа “Комплексное развитие сельских территорий”. Она сформирована в соответствии с поручением Президента РФ и осуществляется второй год.