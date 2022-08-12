В Британии осадили Зеленского за призыв закрыть гражданам России въезд в Европу

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу о прекращении выдачи россиянам туристических виз отвратителен, как и любые ограничения по национальному признаку, заявил обозреватель The Spectator Оуэн Мэтьюс.

Напомним, несколько дней назад Зеленский в интервью WP заявил, что граждане РФ должны "жить в собственном мире, пока не поменяют свой подход" и призвал к "закрытию границ" с Россией.

"Не давать человеку беспрепятственно путешествовать по Европе только за то, что у него российский паспорт, - точно такой же возмутительный расизм, как трамповский "запрет на въезд для мусульман"", - отметил журналист.

Ранее читатели The Washington Post раскритиковали Зеленского за призывы к Западу закрыть границы для всех россиян. По их мнению, украинский лидер “слетел с катушек”.

Также недавно стало известно, что Зеленский рассмотрит петицию о запрете россиянам въезда на Украину на 50 лет. Гражданам РФ могут вскоре запретить въезжать на Украину и получать вид на жительство в стране.