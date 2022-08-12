Водителям в Херсонcкой области выдали первые российские госномера и права Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гражданам Херсона и Херсонской области были выданы первые госномера и водительские удостоверения российского образца, сообщили журналистам сегодня, 12 августа, в пресс-центр МВД России.

Ранее в ведомстве сообщили, что регистрационно-экзаменационные центры Госавтоинспекции открылись в Херсонской области с 6 августа, а в Запорожской области – с 8 августа текущего года.

"Сегодня жителям Херсона и Херсонской области выданы первые водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки установленного образца с новым региональным кодом 184", - уточняется в сообщении. В ближайшем будущем для удобства жителей Херсона и области откроются дополнительные регистрационно-экзаменационные пункты.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 августа 2022 года можно прочитать здесь.