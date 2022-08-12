Чехия предложит обсудить запрет шенгенских виз для россиян на встрече глав МИД стан ЕС в конце августа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чехия предложит обсудить запрет шенгенских виз для россиян на очередной встрече глав МИД стран Евросоюза, которая запланирована на конец августа. Об этом глава МИД Чехии Ян Липавский рассказал агентству France Press в пятницу 12 августа.

Липавский выразил мнение, что приостановка выдачи россиянам виз всеми государствами, входящими в Евросоюз, стало бы очередной эффективной антироссийской санкцией.

«Полный запрет на выдачу российских виз всеми государствами-членами ЕС мог бы оказаться еще одной весьма эффективной санкцией против России», - сказал министр, добавив, что в период конфликта на Украине граждане РФ не должны иметь возможность совершать привычные туристические поездки.

Напомним, Эстония предложила включить в новый пакет санкций запрет на выдачу россиянам въездных виз в ЕС.

Еврокомиссия заявила, что визовый кодекс ЕС не предусматривает прекращение выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России.

Тем временем Латвия на неопределенный срок прекратила выдавать россиянам визы.