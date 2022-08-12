В России стартовало производство насадок для назальной вакцины от коронавируса

Насадки для назальной вакцины против COVID-19 начали производить в России, первую партию выкупили власти Курской области, там вакцинация этой вакциной уже началась, сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Да, в Курске стартовала вакцинация. Действительно, нашли российское предприятие в районе Санкт-Петербурга, которое выпускает в настоящее время эти насадки, Минздрав с ними оперативно отработал, провели нужные испытания, какой-то объем был сделан. Это полностью российские изделия. Курские власти - большие молодцы, они первыми среагировали и все до последней насадки из первой партии на этом предприятии купили", - рассказал Гинцбург. Он также добавил, что какое-то количество насадок для своих сотрудников заказал Минздрав.

Напомним, Минздрав России сообщил 1 апреля 2022 года, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса.

Ранее Гинцбург сообщил, что назальная вакцина от коронавируса вышла в гражданский оборот. Отмечается, что состав вакцины тот же самый, что и у "Спутника V". Также Гинцбург уточнял, что назальная вакцина против коронавируса будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для ее введения, вопрос их производства и поставок прорабатывается