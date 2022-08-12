Путин учредил День российской анимации. Фото: REUTERS

В России появился новый праздник – День российской анимации. Президент Российской Федерации Владимир Путин учредил его своим указом, подписанным в пятницу 12 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

«Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля», - сказано в тексте указа, который вступил в силу со дня подписания.

Напомним, первый в мире объемный анимационный фильм снял российский режиссер Владислав Старевич еще до революции. В 1910 году страстный любитель фотографии и энтомологии создал мультфильм «Прекрасная Люканида, или война рогачей с усачами», где главные роли играют куклы-насекомые. Премьера этого мультфильма состоялась 8 апреля 1912 года.

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