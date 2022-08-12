Аналитик Юшков назвал Болгарию первой европейской страной на грани энергетического кризиса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вопрос закупок российского газа обсуждается в Европе последние несколько месяцев. Рано или поздно все европейские страны столкнутся с дефицитом голубого топлива, но есть те, кто уже ощущает его на себе.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что первой пострадала Болгария. Она оказалась на грани энергетического кризиса, так как лишилась двух третей необходимого объема, заместить которые на данный момент невозможно.

Следом дефицит стоит ждать Польше, ей газа хватит только до декабря, а потом начнется 40-процентный дефицит.

- Именно Болгария должна была первой перейти на рублевые расчеты, у остальных было время подумать до мая-июня. Но они отговорили Болгарию. В итоге страна оказалась обманутой, - отметил эксперт в беседе с Lenta.ru.

Ежегодно Болгарии нужно три млрд кубометров газа: один поставляется из Азербайджана, два из России. Теперь две трети объема пропали.

Недавно был заключен договор на поставки из Турции, но не факт, что до начала отопительного сезона удастся найти свободный танкер с газом.

В свою очередь финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов объяснил, почему уже к осени Европа может ощутить дефицит сырья и рекордные цены на газ.

- Дело в том, что газ нельзя просто хранить до зимы и начинать использовать с наступлением холодов, - сказал он ФАН.

Власти Германии планируют к середине 2023 года создать достаточно инфраструктуры, чтобы обеспечить газом население. По северо-германскому побережью построят терминалы СПГ, с большой скоростью будут созданы трубопроводы для импорта газа не только из Норвегии, Нидерландов, Бельгии и Франции, но и из Британии, сообщает Life.