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Политика12 августа 2022 14:01

Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата

Он должен покинуть страну в течение семи дней
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата

Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Черногории объявили персоной нон грата российского дипломата, сообщает Министерство иностранных дел балканской республики.

Как сказано в сообщении на сайте ведомства, российский сотрудник был объявлен персоной нон грата «из-за деятельности, которая противоречит ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях». Послу России Владиславу Масленникову вручена нота, в которой сказано, что российский дипломат должен покинуть Черногорию в течение семи дней.

Напомним, в апреле этого года МИД Черногории объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов.

Как писал сайт KP.RU, в конце мая Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве. В ведомстве объяснили, эта мера стала ответом на ничем не обоснованное решение Подгорицы выслать нескольких дипломатов посольства России.