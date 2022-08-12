Посол Китая в Москве призвал США прекратить попытки сохранить гегемонию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенным Штатам пора проснуться и прекратить тщетные попытки сохранения своей гегемонии, которая с каждым днем все больше теряет вес и доверие народных масс, заявил РИА Новости посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Тайваньский вопрос - самый важный, ключевой и наиболее чувствительный вопрос в китайско-американских отношениях. Пелоси - третий по важности политик в Соединенных Штатах. Она прилетела на Тайвань на американском правительственном самолете, она открыто представляла США и признала, что это был официальный визит. А Дипломатическая прогрессивная партия Тайваня раструбила, что этот визит стал крупным прорывом в тайваньско-американских отношениях", - отметил Чжан Ханьхуэй

Ранее Минобороны КНР призвало США прекратить разговоры о “китайской угрозе”. У Соединенных Штатов самый большой в мире оборонный бюджет, указали в военном ведомстве.

Также ранее МИД Китая призвал США прекратить все официальные контакты с Тайванем. Действия Вашингтона противоречат принципу "одного Китая", заявили в ведомстве.