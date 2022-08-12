Врач-терапевт назвала идеальную жирность творога Фото: pixabay.com

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова назвала творог идеальной жирности, который лучше всего насыщает организм кальцием и не вредит свей жирностью. Это оказался 9% продукт.

- Оптимальным считается соотношение кальция и жира в одном приеме пищи 1:100. Примерно такое соотношение в твороге 9% жирности,- сказала «Газете.Ru» врач.

А вот в обезжиренных продуктах или слишком жирных кальций усваивается хуже.

Специалист также развеяла миф, что творог нужно есть на ночь, тогда пользы от него будет больше и кальций лучше усвоится. Оказалось, что время приема продукта совершенно не влияет на этот факт.

Зато имеет влияние здоровье желудочного-кишечного тракта. Например, атрофический гастрит, при котором снижается выработка соляной кислоты, уменьшение внешнесекреторной функции поджелудочной железы, гепатиты, цирроз печени будут вредить усвоению кальция.

Так же противниками кальция является повышенное содержание фосфора в организме, чрезмерное употребление сладостей и кофеина.

- Лучшие источники кальция – это молочные продукты (лидируют твердые сыры), а вовсе не семена мака или кунжута, - подчеркнула эксперт.

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