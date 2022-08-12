Состоялась встреча Михаила Мишустина и Виктора Томенко

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Сегодня, 12 августа, в рамках рабочего визита главы федерального правительства Михаила Мишустина состоялась его встреча с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Обсуждалось развитие индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, в соответствии с которой региону ежегодно выделяется 1 млрд. рублей. По словам Виктора Томенко, в настоящее время достигнуты определенные результаты: создано 1700 рабочих мест за 2020 и 2021 годы, введен в эксплуатацию промышленный парк в Рубцовске, привлечены внебюджетные инвестиции в размере более 6 млрд рублей. В этом году продолжается реализация нескольких направлений индивидуальной программы, в том числе пополнение фондов развития Алтайского края и Алтайского фонда финансирования предпринимательства, субсидирование затрат предприятий на покупку оборудования.

Михаил Мишустин и Виктор Томенко обсудили строительство жилья и социальных объектов. В прошлом году в Алтайском крае было введено в строй около 1 млн. квадратных метров жилья - это наибольшая цифра за последние два десятилетия. По решению правительства России началось строительство хирургического корпуса краевого центра охраны материнства и детства. На возведение медицинского учреждения и оснащение оборудованием требуется 5,1 млрд. рублей. Федеральным правительством уже выделено на строительство хирургического корпуса 3,8 млрд. рублей. Впервые в крае появится возможность проведения нейрохирургических операций детям. Виктор Томенко обратился с просьбой оказать помощь при проведении капитального ремонта инфекционного отделения центра охраны материнства и детства. Михаила Мишустин поддержал инициативу, отметив особую важность развития детского здравоохранения.

Виктор Томенко проинформировал премьера о текущей ситуации в промышленности края: в первом полугодии сохранились объемы выпуска продукции, увеличивается импортозамещение. В важнейшей отрасли - сельхозмашиностроении - налажено производство деталей, которые ранее закупались за рубежом.

«Думаю, что по итогам 2022 года нам удастся удержать уровень промышленного производства. Алтайский край является одним из лидеров в сфере сельскохозяйственного машиностроения. Мы увеличиваем степень локализации производств, идет перенастройка на приобретение и использование нашими предприятиями комплектующих, произведенных либо на собственных предприятиях, либо в странах, которые занимают дружественную позицию по отношению к Российской Федерации», - отметил Виктор Томенко.

Губернатор выразил благодарность правительству России за меры поддержки, которыми в текущем году воспользовались промышленные предприятия Алтайского края.