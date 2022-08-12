Глава Минобороны Эстонии допустил создание совместной системы ПРО с Финляндией

После окончательного вступления Финляндии в НАТО Хельсинки и Таллин планируют создать общую систему ПРО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия и Эстония могут объединить свои системы ПРО, переговоры о создании общей системы противоракетной обороны уже ведутся. Об этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в пятницу 12 августа в интервью финскому изданию Iltalehti.

«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», - сказал Ханно Певкур.

Эстонский министр заявил, что целью интеграции систем ПВО двух стран является «закрытие» Финского залива для российских кораблей и добавил, что проект можно будет осуществить, когда будет окончательно ратифицировано вступление Финляндии в НАТО.

Ханно Певкур также заявил, что Балтийское море стало «внутренним морем НАТО» после того, как к альянсу присоединились Швеция и Финляндия.

Ранее сообщалось, что Эстония закрывает границы для россиян с шенгенскими визами, выданными Таллином.

Напомним, 5 июля главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении стран в НАТО на церемонии в штаб-квартире альянса. Финляндия и Швеция смогут присоединиться к НАТО после ратификации документов всеми странами – членами альянса.