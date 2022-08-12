МЧС предупредило об угрозе дальнейшего разрушения пятиэтажки в Омске, фото: соцсети

Жилому пятиэтажному зданию в Омске, у которого сегодня, 12 августа, обрушилась стена, может грозить дальнейшее разрушение, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский.

"Сейчас ведутся спасательные работы. Аварийные работы мы начнем только по их окончании. Предварительно, я думаю, пять-шесть часов и мы закончим. Скорее всего, под завалами никого нет. Но он в любом случае будет разобран вручную. Техника будет использоваться только тогда, когда станет понятно, что там никого нет. Есть угроза разрушения здания в дальнейшем. Также противоположная сторона здания находится в аварийном состоянии. Она оцеплена сотрудниками УМВД", - уточнил Колодинский.

Ранее сообщалось, что стена жилого здания в доме № 53 по улице XX Партсъезда в Омске рухнула 12 августа 2022 года в 16:27. Площадь обрушения составила 200 квадратов. Здание построено было еще в 1966 году. Раньше в нем располагалось общежитие. Позднее дом получил статус многоквартирного с местами общего пользования.