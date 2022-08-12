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Авто12 августа 2022 15:04

Россияне вместо новых авто стали чаще покупать трехлетние подержанные машины

Так, лидером продаж стала Lada Granta
София ГОНЧАРОВА
Россияне вместо новых авто стали чаще покупать трехлетние подержанные машины

Россияне вместо новых авто стали чаще покупать трехлетние подержанные машины

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские автомобилисты стали чаще покупать подержанные автомобили, возраст которых не превышает трех лет. К такому выводу по итогам исследования пришли эксперты "Авито Авто".

Также отмечается, что во втором квартале 2022 года продажи в данном сегменте выросли на 1,6% по сравнению с первым кварталом текущего года. Об этом пишет Газета.ru.

- Трехлетние машины с пробегом многие покупатели рассматривают как прямую альтернативу новым: они обладают всеми современными характеристиками, у них небольшой пробег, и на них еще действует гарантия от производителя, - объясняют эксперты.

По итогам исследования оказалось, что лидером по продаже среди трехлетних авто с пробегом во втором квартале 2022 года стала Lada Granta, далее идут Lada Vesta и Hyundai Solaris. Замыкают пятерку лидеров модели легковушек Kia Rio и Toyota Camry.

Накануне RT сообщал, что по данным портала "Авто.ру", количество объявлений о продаже автомобилей премиум-сегмента возрастом до пяти лет с июня 2021 по июнь 2022 года выросло на 66%. Изменения на рынке привели к тому, что покупатели стали тщательнее выбирать автомобили, отдавая предпочтение надёжным моделям премиум-сегмента. Спрос на экземпляры до пяти лет на 10—15% выше, чем на машины других классов.