Россияне вместо новых авто стали чаще покупать трехлетние подержанные машины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские автомобилисты стали чаще покупать подержанные автомобили, возраст которых не превышает трех лет. К такому выводу по итогам исследования пришли эксперты "Авито Авто".

Также отмечается, что во втором квартале 2022 года продажи в данном сегменте выросли на 1,6% по сравнению с первым кварталом текущего года. Об этом пишет Газета.ru.

- Трехлетние машины с пробегом многие покупатели рассматривают как прямую альтернативу новым: они обладают всеми современными характеристиками, у них небольшой пробег, и на них еще действует гарантия от производителя, - объясняют эксперты.

По итогам исследования оказалось, что лидером по продаже среди трехлетних авто с пробегом во втором квартале 2022 года стала Lada Granta, далее идут Lada Vesta и Hyundai Solaris. Замыкают пятерку лидеров модели легковушек Kia Rio и Toyota Camry.

Накануне RT сообщал, что по данным портала "Авто.ру", количество объявлений о продаже автомобилей премиум-сегмента возрастом до пяти лет с июня 2021 по июнь 2022 года выросло на 66%. Изменения на рынке привели к тому, что покупатели стали тщательнее выбирать автомобили, отдавая предпочтение надёжным моделям премиум-сегмента. Спрос на экземпляры до пяти лет на 10—15% выше, чем на машины других классов.