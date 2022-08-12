Производитель Zolgensma объяснил случаи гибели детей «известным побочным эффектом» препарата

После гибели двоих детей от побочных эффектов препарата "Золгенсма" производитель лекарства заявил об изменении инструкции. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Производитель используемого для лечения спинально-мышечной атрофии препарата «Золгенсма» швейцарская фармацевтическая компания Novartis объявил об обновлении инструкции по применению после смерти двоих детей после применения лекарства. Теперь в инструкции будет содержаться упоминание о возможности побочного эффекта в виде острой печеночной недостаточности, сообщили в пресс-службе компании.

«После двух недавних случаев смерти пациентов и по согласованию с органами здравоохранения мы обновим маркировку, чтобы указать, что сообщалось о смертельной острой печеночной недостаточности», - цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

В пресс-службе уточнили, что о побочном эффекте «Золгенсмы» в виде острой печеночной недостаточности известно давно, и эта информация не является «новым сигналом безопасности».

Напомним, два ребенка в России и Казахстане умерли в ходе лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) при помощи препарата Zolgensma. Дети скончались из-за острой печеночной недостаточности, наступившей после пяти-шести недель введения препарата методом инфузии.