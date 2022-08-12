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Общество12 августа 2022 15:13

Производитель Zolgensma объяснил случаи гибели детей «известным побочным эффектом» препарата

Применение самого дорогого лекарства в мире может привести к острой печеночной недостаточности
Мария ПАВЛОВА
После гибели двоих детей от побочных эффектов препарата "Золгенсма" производитель лекарства заявил об изменении инструкции.

После гибели двоих детей от побочных эффектов препарата "Золгенсма" производитель лекарства заявил об изменении инструкции.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Производитель используемого для лечения спинально-мышечной атрофии препарата «Золгенсма» швейцарская фармацевтическая компания Novartis объявил об обновлении инструкции по применению после смерти двоих детей после применения лекарства. Теперь в инструкции будет содержаться упоминание о возможности побочного эффекта в виде острой печеночной недостаточности, сообщили в пресс-службе компании.

«После двух недавних случаев смерти пациентов и по согласованию с органами здравоохранения мы обновим маркировку, чтобы указать, что сообщалось о смертельной острой печеночной недостаточности», - цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

В пресс-службе уточнили, что о побочном эффекте «Золгенсмы» в виде острой печеночной недостаточности известно давно, и эта информация не является «новым сигналом безопасности».

Напомним, два ребенка в России и Казахстане умерли в ходе лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) при помощи препарата Zolgensma. Дети скончались из-за острой печеночной недостаточности, наступившей после пяти-шести недель введения препарата методом инфузии.