Ресторатор Третьяков предупредил о рисках дефицита картофеля фри из-за проблем с логистикой

В России может исчезнуть картошка фри Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ряд российских ресторанов рискует остаться без картофеля фри из-за возникшего дефицита вида картофеля, необходимого для приготовления этого блюда. Об этом заявил ресторатор и соучредитель московских баров Stereo People Group Андрей Третьяков.

- Сейчас исчезло много сортов картошки. Мы перепробовали 12 видов для приготовления фирменного "фри" но только один из них еле-еле подошел нам, - рассказал он в беседе с изданием Газета.ru.

При этом ресторатор объяснил, что нужный для фри вид картофеля не исчезнет навсегда, однако пока этой отрасли бизнеса стоит переждать дефицит и готовиться к длительным перерывам в поставках.

- Все проблемы связаны с нарушенной логистикой или трудностью замены брендов, которые ушли или продают бизнес. Со временем все наладится, поскольку в стране много картофеля и полей для его выращивания, - отметил Третьяков.

Ранее Life.ru сообщал про логотип новой сети ресторанов быстрого питания, которая заменит ушедшую с российского рынка компанию McDonalds ("Макдоналдс"). оказалось, что лого будет представлять собой конфигурацию из элементов наиболее популярных блюд - картофеля фри и бургера на фирменной булочке.