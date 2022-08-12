Певица Карина Купер назвала главную цель своей творческой карьеры

Карина Купер Фото: Максим ЛИ

Участница шоу "Голос", певица Карина Купер раскрыла свою главную цель творческой карьеры и поделилась, к чему сейчас особенно стремится.

По словам исполнительницы, на данный момент девушка пытается жить вне времени и вне событий, акцентируя внимание только на творческом процессе.

- Пришло мое время, и я решила, хочу тот материал, который я создала, родился внутри меня очень искренний, который нужен людям, получает такой отклик, издать, - призналась Купер в беседе с "Пятым каналом"

При этом певица заявила, что сейчас ее цель завязана на музыке.

- Мое творчество сейчас это не "посмотрите на меня, я хочу быть везде"... Нет. Моя цель - это ту музыку, которая искренне родилась в моменте, показать ее большему количеству людей, - раскрыла тайну исполнительница.