Путин приравнял один день охраны границы России с ЛДНР и Украиной

Путин приравнял один день службы пограничников на границе России с Украиной и ЛДНР к двум. Фото: REUTERS

Российским пограничникам ФСБ, которые охраняют государственную границу РФ с Украиной и республиками Донбасса, один день службы будет засчитываться за два. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин в пятницу 12 августа, документ опубликован на официальном портале правовой информации, он доступен здесь.

Таким образом будет идти зачет «в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях». Кроме того, из расчета один месяц за два месяца военной службы будет зачтено время «непрерывного нахождения на излечении в медицинских организациях в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии)», сказано в тексте указа.

Указ касается всех пограничников, которые служили рядом с Донбассом или Украиной с 24 февраля 2022 года.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект о статусе ветерана для пограничников-участников спецоперации. Также они получат статус инвалида боевых действий, если получили ранения, контузии, увечья или заболевания при выполнении вышеназванных задач.

Также Путин ввел выплаты в случае гибели пограничников на границе с Украиной, ДНР и ЛНР. Согласно указу главы государства, семьям погибших выплатят по 5 миллионов рублей.