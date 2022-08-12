В Испании назвали три причины не вводить запрет на шенгенские визы россиянам

В Испании рассказали, почему ЕС не стоит вводить визовые санкции против всех россиян. Фото: REUTERS

Три причины, по которым ЕС не должен вводить запрет на выдачу виз гражданам РФ, назвала испанская газета El Pais.

Журналистка Клара Портела указала три фактора, которые должны быть приняты во внимание. Это уже существующие персональные визовые санкции в отношении ряда российских граждан, нежелательность очередных русофобских действий и финансовый аспект.

«Приняв визовый запрет общего действия, мы нейтрализуем смысл собственных черных списков», - пишет Клара Портела.

Журналистка добавила, что очередной русофобский шаг оттолкнет россиян от Запада, а отсутствие россиян ощутимо ударит по туристическому сектору Европы.

Напомним, Чехия намерена предложить обсудить запрет шенгенских виз для россиян на встрече глав МИД стан ЕС в конце августа. Глава МИД Чехии считает полный запрет на выдачу шенгена россиянам эффективной санкцией против РФ.

Ранее Эстония предложила включить в новый пакет санкций запрет на выдачу россиянам въездных виз в ЕС.

Еврокомиссия заявила, что визовый кодекс ЕС не предусматривает прекращение выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России.

Тем временем Латвия на неопределенный срок прекратила выдавать россиянам визы.