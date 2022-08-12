Житель Черногории расстрелял одиннадцать прохожих после семейного конфликта

В Черногории мужчина открыл стрельбу по прохожим после семейной ссоры. Фото: кадр из видео.

Не менее семи человек погибло в результате стрельбы в поселке Медовина исторической столице Черногории Цетине в пятницу 12 августа. Об этом пишет новостной портал Vijesti.

Сообщается, что 34-летний мужчина около 16 часов открыл беспорядочную стрельбу по прохожим около своего дома. После того, как он застрелил несколько человек, стрелок был убит.

Правоохранительные органы пока не комментируют произошедшее, но по информации портала, мужчина открыл стрельбу на улице после семейной ссоры.

По уточненной информации, число убитых в ходе стрельбы в Цетине достигло одиннадцати.

Ранее сообщалось, что в пятницу 12 августа неизвестный напал на писателя Салмана Рушди. Злоумышленник выскочил на сцену, когда Салмана Рушди представляли аудитории, перед которой он должен был выступить, и нанес ему несколько ударов. Нападавшего задержали, собравшихся на лекцию людей эвакуировали. Позже появилась информация о том, что писатель получил ранение ножом в шею, его увезли в больницу на вертолете.