Аналитик назвал европейскую страну, которая оказалась на грани энергетического кризиса Фото: REUTERS

Решение властей Болгарии отказаться от поставок российского газа привело страну к тому, что теперь она оказалась на грани энергетического кризиса. Все дело в том, что государство лишилось двух третей необходимого объема ресурса. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

- Болгария отказалась от российского газа одновременно с Польшей ... Болгария должна была первой перейти на рублевые расчеты с "Газпромом", в то время, когда у других стран была возможность подумать ... Они и уговаривали Болгарию отказаться, что страна и сделала. Другие позже передумали, а Болгария оказалась обманутой с дефицитом газа, - заявил аналитик в беседе с изданием Lenta.ru.

Юшков также считает, что, сталкиваясь с дефицитом, Болгария кроме самой себя ставит под удар еще и ряд других государств.

Ранее ФАН сообщал, что российский сенатор Алексей Пушков заявил об отсутствии причин возобновлять поставки газа в "недружественную" Болгарию. Парламентарий отметил, что София "отчаянно" хотела провести зимний период без газа из России.

Тем временем, телеканал "360" напоминает, что в Министерство энергетики Болгарии допустили возможность возобновления переговоров с "Газпромом" о поставках российского газа. Однако пока такой вариант считают возможным только при отсутствии альтернативы.