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Экономика12 августа 2022 18:01

Аналитик назвал европейскую страну, которая оказалась на грани энергетического кризиса

Аналитик Юшков заявил, что Болгария оказалась на грани энергетического кризиса
София ГОНЧАРОВА
Аналитик назвал европейскую страну, которая оказалась на грани энергетического кризиса

Аналитик назвал европейскую страну, которая оказалась на грани энергетического кризиса

Фото: REUTERS

Решение властей Болгарии отказаться от поставок российского газа привело страну к тому, что теперь она оказалась на грани энергетического кризиса. Все дело в том, что государство лишилось двух третей необходимого объема ресурса. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

- Болгария отказалась от российского газа одновременно с Польшей ... Болгария должна была первой перейти на рублевые расчеты с "Газпромом", в то время, когда у других стран была возможность подумать ... Они и уговаривали Болгарию отказаться, что страна и сделала. Другие позже передумали, а Болгария оказалась обманутой с дефицитом газа, - заявил аналитик в беседе с изданием Lenta.ru.

Юшков также считает, что, сталкиваясь с дефицитом, Болгария кроме самой себя ставит под удар еще и ряд других государств.

Ранее ФАН сообщал, что российский сенатор Алексей Пушков заявил об отсутствии причин возобновлять поставки газа в "недружественную" Болгарию. Парламентарий отметил, что София "отчаянно" хотела провести зимний период без газа из России.

Тем временем, телеканал "360" напоминает, что в Министерство энергетики Болгарии допустили возможность возобновления переговоров с "Газпромом" о поставках российского газа. Однако пока такой вариант считают возможным только при отсутствии альтернативы.