Центробанк представил три сценария для российской экономики

Банк России назвал три сценария развития событий в экономике. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центробанк предложил три сценария развития российской экономики – базовый, адаптационный и кризисный. Об этом сказано в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов, подготовленном Банком России. Документ размещен на сайте регулятора, он доступен здесь.

Предполагается что при базовом сценарии, то есть сохранении существующих условий, экономика России будет в течение 2022 года и большую часть 2023 года подстраиваться под существующие реалии. В этом случае регулятор прогнозирует возвращение инфляции к 4 процентам в 2024 году. Также предполагается, что рост ВВП составит 1,5-2,5 процента к 2025 году.

«К 2025 году Банк России вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон», - сказано в документе.

В случае глобального кризиса в мировой экономике события будут развиваться по негативному сценарию. Основными угрозами в этом случае Банк России называет высокую инфляцию в крупнейших экономиках и усиление геополитической напряженности в мире и отмечает, что при таком развитии событий ВВП России может сокращаться вплоть до 2025 года, а инфляция достичь 13—16% в 2023 году.

Адаптивный сценарий предполагает «формирование новых экономических связей и расширение механизма параллельного импорта улучшат динамику импорта на прогнозном горизонте. Стоимостные объемы экспорта также расширятся относительно базового сценария благодаря росту физических объемов экспорта, в том числе нефти и газа», отмечается в отчете. Это самый позитивны сценарий развития событий, при котором прогнозируется возвращение инфляции к 4 процентам уже в 2023 году.

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