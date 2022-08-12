Стало известно, что ждет украинцев в случае консервации Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Энергетик, замруководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев рассказал, что ждет Украину в случае, если произойдет консервация Запорожской АЭС.

По его мнению, прежде всего для населения это будет означать отключение электричества. Также энергоресурса лишатся гражданские объекты и металлургические предприятия, пишет Lenta.ru.

- Украина очень зависима от выработки энергии на Запорожской АЭС ... крайне странными кажутся заявления "Энергоатома" о том, что обстрелы (ВСУ) ведутся, чтобы не допустить отключения АЭС от украинской энергосети. Если вдруг придется временно останавливать реакторы, консервировать АЭС, в достаточно сложном положении окажутся регионы Центральной Украины, - заявил Кондратьев.

Ранее ФАН писал, что Запорожская АЭС подверглась нападению со стороны ударных беспилотников украинских войск. Отмечается, что ВСУ регулярно совершают атаки с применением дронов. В Сети даже появилось видео из Энергодара, на котором можно увидеть последствия атаки.

Однако RT напоминает, что позиция Генсека ООН Антониу Гутерреша по Запорожской АЭС вызывает вопросы. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. при этом она отметила, что Гутерреша "признать реальность или не способен, или не хочет".