МЧС объявило предупреждение о высокой пожарной опасности в Московском регионе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москве и области, согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 13 по 17 августа 2022 года сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Об этом москвичей предупредили в ГУ МЧС России по Московской области.

Граждан призывают на некоторое время ограничить выходы на природу и быть предельно осторожными с огнем, пишет РИАМО. Кроме того, в МЧС напомнили, что жители всегда могут обратиться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8(498) 505-41-70, а также позвонить в службу спасения, набрав номер "112".

Как уточняет сайт "Москва 24" , сотрудники МЧС также порекомендовали жителям не бросать на землю горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок. Москвичей также призвали не жечь мусор в лесах и на торфяниках. А накануне издание сообщало, что москвичей предупредили об аномальной жаре до середины следующей недели.