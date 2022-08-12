Умерла Энн Хеч, актриса из сериала «Другой мир»

Энн Хеч умерла в пятницу 12 августа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Энн Хеч, попавшая в автокатастрофу 5 августа в Лос-Анджелесе, умерла в пятницу 12 августа. Об этом со ссылкой на семью и друзей актрисы сообщает издание The Guardian.

Сообщается, что факт смерти Энн Хеч подтвердила семья актрисы. Также издание цитирует сообщение, которое разместила в социальных сетях подруга Хеч Нэнси Дэвис.

«Моя любящая, добрая, веселая, милая и красивая подруга Энн Хеч отправилась на небеса», - написала Дэвис.

Ранее сообщалось, что 53-летняя артистка на автомобиле MINI Cooper сначала протаранила гараж многоквартирного дома, а затем попыталась скрыться с места аварии, но сумела преодолеть лишь несколько километров и снова въехала в строение, на этот раз жилой дом. Во время второго ДТП и автомобиль актрисы, и жилое здание воспламенились. По словам очевидцев, когда женщину укладывали на носилки, она пыталась вырваться и убежать. Энн Хеч госпитализировали в критическом состоянии с сильными ожогами. Позднее появилась информация, что актрису отключат от аппаратов жизнеобеспечения.

Энн Хеч дебютировала в сериале «Другой мир». Снималась в фильмах «Если бы стены могли говорить», «Донни Браско», «Вулкан», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Шесть дней, семь ночей», «Психо, «Бабник», «Бастион», «Артур Ньюман», «Шальная карта», «Час истины», а также сериалах «Раскопки», «Последствия», «Отважные», «База Куантико», «Полиция Чикаго».