В Великобритании не хватает питьевой воды из-за рекордной засухи

В Великобритании из-за рекордной жары возникли перебои с питьевой водой. Фото: REUTERS

Великобритании не хватает питьевой воды. О перебоях с поставками воды и планируемом запрете на использование шлангов предупредила потребителей крупнейшая в стране компания по водоснабжению Thames Water, пишет издание Daily Mail.

Такая ситуация сложилась из-за жары, которая в стране сейчас сильнее, чем в некоторых районах Карибского бассейна. К тому же, в Великобритании не было дождей с июня.

Издание допускает введение нормирования воды для домохозяйств, если в ближайшее время в Великобритании не пройдут осадки.

Напомним, в двух британских графствах из-за засухи уже запретили использовать шланги, заполнять декоративные пруды и бассейны.

Тем временем Франция создала штаб для борьбы с сильнейшей засухой в истории страны. Также сообщалось, что сотни людей в Европе и США умерли из-за рекордной жары.

Последствия от засухи для экономики Европы будут катастрофическими.