Трамп может сесть в тюрьму за предполагаемое нарушение закона о шпионаже

Трамп может оказаться за решеткой за нарушение закона о шпионаже. Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп может оказаться за решеткой по обвинению в нарушении Закона о шпионаже и потенциальное воспрепятствование правосудию. Об этом пишет издание POLITICO в пятницу 12 августа.

«Трамп находится под следствием за потенциальное воспрепятствование правосудию и нарушения Закона о шпионаже», - пишет издание, ссылаясь на сведения, содержащиеся в ордере на обыск в доме Дональда Трампа.

Напомним, сотрудники ФБР при обыске в резиденции экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго обнаружили одиннадцать комплектов секретных документов. В их числе были бумаги с пометкой «Совершенно секретно».

Ранее Дональд Трамп в созданной им соцсети Truth Social сообщил, что его резиденция в Мар-а-Лаго подверглась обыску и назвал действия прокуратуры неправомерными.

Позднее американские СМИ сообщили, что Федеральное бюро расследований пыталось найти у Трампа документы, связанные с ядерным оружием.

Тем временем команда Трампа на фоне проведенных в Мар-а-Лаго обысков засыпала своих последователей письмами с призывами к пожертвованиям.