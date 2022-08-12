Возобновились поставки нефти в Чехию по южной ветке «Дружбы»

Поставки нефти в Чехию по "Дружбе" возобновились. Фото: REUTERS

Поставки нефти в Чехию транзитом через Украину возобновлены. Об этом сообщила в пятницу 12 августа чешская компания Mero, которая является оператором и владельцем чешского участка трубопровода «Дружба».

«Поставки российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» на чешскую территорию были восстановлены в 20:00 по центральноевропейскому времени», - сообщили в пресс-службе компании, добавив, что чешские нефтеперерабатывающие предприятия снабжаются нефтью по установленному плану, перебоев в поставках нефти на предприятия не зафиксировано.

Напомним, украинская «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, объяснив это невозможностью принять платеж за транзит российской нефти из-за санкций ЕС.

Позже венгерская нефтегазовая компания MOL предложила взять на себя оплату транзита российской нефти через «Дружбу».

Сообщалось также, что запасы углеводорода на нефтеперерабатывающих заводах Венгрии, Словакии и Чехии могут закончиться в течение недели, если поставки по «Дружбе» не возобновятся.