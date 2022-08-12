В Нидерландах на фоне спецоперации переименовали «русский салат»

В Нидерландах переименовали "русский салат". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нидерландах производитель салатов Kleer Delicatessen объявил об изменении названия одного из производимых блюд. Речь идет о «Русском яичном салате», из названия которого решено убрать слово «русский». Такое решение принято на фоне спецоперации на Украине, сообщает издание Telegraaf.

Представитель Kleer Delicatessen заявил, что рецептура салата не будет изменена. Также в компании рассказали, что пришлось утилизировать 40 тысяч этикеток с названием «Русский яичный салат».

Ранее западные чиновники и журналисты оказались шокированы появлением «Картофельного салата по-русски» в меню ресторана, который обсуживает саммит НАТО в Мадриде. Блюдо предлагалось гостям по цене 8 евро за порцию. В состав салата входит картофель, горох, морковь и майонез.

Позже «Русский салат» на саммите НАТО в Мадриде переименовали в «традиционный».