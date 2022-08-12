Президент Сербии Вучич заявил, что страна намерена сохранят военный нейтралитет

Президент Сербии заявил, что страна сохраняет военный нейтралитет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что на территории страны не планируется размещение иностранных военных баз. Об этом Вучич сказал в интервью изданию ESPRESO в пятницу 12 августа, комментируя информацию о предполагаемом размещении на территории Сербии российской военной базы.

Александар Вучич отметил, что Сербия придерживается политики военного нейтралитета.

«Сербии не нужны ничьи военные базы, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет, Сербия будет сама усиливать свою армию, Сербия будет заботиться о своих гражданах и будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной», — сказал Александар Вучич.

Ранее посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал суверенным делом Белграда создание российской военной базы.

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