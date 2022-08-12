Суд в США рассекретил ордер на обыск поместья Трампа во Флориде Фото: REUTERS

В США суд Южного округа штата Флорида рассекретил ордер на проведение обыска в поместье Мар-а-Лаго бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении судьи Брюса Райнхарта.

Документы из рассекреченного ордера Фото: REUTERS

В документе отмечается, что ранее власти направили ходатайство с тем, чтобы рассекретить ордер на проведение обыска и отредактированный список изъятых документов. Причем, сам экс-президент и его юристы дали на это согласие. В результате "ходатайство было одобрено", сказано в заявлении.

Документы из рассекреченного ордера Фото: REUTERS

В списке изъятых при обыске в поместье предметов такие пункты, как "различные совершенно секретные документы" (top secret documents), "секретные документы" (secret documents) "конфиденциальные документы (confidential documents), документы с грифом classified/TS/SCI (определённого уровня секретности).

Документы из рассекреченного ордера Фото: REUTERS

Напомним, Трамп сообщил об обыске в своем поместье 8 августа 2022 года. При этом экс-президент не стал уточнять, с чем именно были связаны обыски агентов ФБР, как и то, что хотели найти сотрудники ведомства. Однако он сразу связал произошедшее с его возможным участием в выборах-2024.

Позже издание The Wall Street Journal сообщало, что сотрудники ФБР обнаружили 11 комплектов секретных документов в резиденции политика. Всего агенты изъяли около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописную записку и исполнительный грант о помиловании для союзника Трампа Роджера Стоуна.