"Это создаст проблемы": Власти Эстонии испугались 130 тысяч россиян, получивших визы в Европу

Власти Эстонии испугались 130 тысяч россиян, получивших визы в Европу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с визами, которые были выданы гражданам Российской Федерации другими странами Европейского Союза, становится проблемой для Эстонии. Об этом 12 августа заявил глава МВД страны Лаури Ляэнеметс.

По словам руководителя ведомства, на следующей неделе, начиная с 18 августа, в государстве вступит в силу запрет на въезд в страну россиян с шенгенскими визами, выданными эстонскими диппредставительствами. Однако, Ляэнеметс считает, что более серьезный вызов - шенгенские визы.

- Беспокойство вызывает то, что в Эстонию могут въехать, ну ... (примерно) 131 тысяча человек, получивших визы в других государствах Европы, которые будут следовать транзитом.... Если закрыть границы внутри Шенгенского пространства, то это создаст проблемы для жителей Эстонии. Разумнее сделать это сообща с другими странами ЕС, - цитирует слова министра ERR.

Днем ранее сообщалось, что Эстония решила закрыть границу для граждан России с шенгенскими визами, выданными Таллином. В тоже время санкции эстонского правительства предполагают исключения. Например, под запрет на посещение Эстонии не попадут лица, являющиеся сотрудниками диппредставительств и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками.