Сенатор Цеков: Россия не допустит строительства на Украине завода Bayraktar по производству турецких беспилотников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков считает, что Украина не сможет завершить строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar.

Парламентарий объяснил, что это будет невозможно из-за спецоперации РФ.

- Сомневаюсь в том, что они построят это предприятие на Украине, поскольку сейчас там идет специальная военная операция. Как можно построить с учетом того, что оно будет производить технику для борьбы с нами? Мы разве можем это допустить? Я думаю, что мы не допустим этого, - заявил сенатор в беседе с изданием Lenta.ru.

Также Цеков отметил, что данный объект, в случае, если он будет построен, будет счиатться украинским заводом, а не турецким.

- А если это украинский завод, то это завод, который является целью для атаки со стороны Российской Федерации, - уточнил политик.

Напомним, накануне украинский посол в Анкаре Василий Боднар заявлял, что турецкая компания Bayraktar приобрела на Украине земельный участок для постройки на нем завода по производству беспилотников. Он также добавил, что на прошлой неделе правительство утвердило двустороннее соглашение о строительстве самого завода, направив его в парламент на ратификацию.