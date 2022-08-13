Координационный центр в Стамбуле одобрил выход двух судов с зерном из украинских портов 13 августа 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход двух судов с зерном из украинских портов 13 августа 2022 года. Об этом говорится в заявлении СКЦ.

Отмечается, что сухогруз Thoe вывезет из Черноморска 2,9 тысячи тонн семян подсолнуха. Груз должен прибыть в турецкий порт Текирдаг. Также из Черноморска выйдет сухогруз Fulmar S с 12 тысячи тонн пшеницы, которому предстоит прибыть в порт Искендерун.

Днем ранее координационный центр одобрил выход из украинских портов двух судов с зерном. речь идет о сухогрузе Star Laura, который вывезет из порта Южный 60,15 тысячи тонн кукурузы, и сухогрузе Sormovskiy 121 с 3,05 тысячами тонн пшеницы.

Накануне сообщалось, что российская и украинская стороны оговорились, что военные корабли, самолеты и беспилотники не могут находиться в радиусе 10 морских миль (18,5 км) от судов с украинским зерном, движущихся по безопасному коридору.

Соглашение об экспорте зерна Россия с Турцией и ООН подписали в Стамбуле в конце июля. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала и Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного.