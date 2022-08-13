Президент Сербии Вучич намерен продолжить текущую политику по санкциям против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не может обещать ничего конкретного по вопросу санкций против России. Однако при этом глава государства отметил, что намерен продолжать нынешнюю политику, столько, сколько это будет возможным. Об этом он заявил в эфире TV Prva.

Сербский лидер также обратил внимание на то, что ряд политиков в стране до парламентских выборов 3 апреля 2022 года говорили о санкциях отрицательно, а "потом поменяли пластинку".

- Я не обещаю ничего, лишь обещаю народу, что будем беречь свою политику, сколько сможем. И это мое "сколько сможем" тверже, чем клятвы всех остальных в этой стране, - заявил Вучич.

Ранее сообщалось, что Сербия не намерена вводить антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине. также до этого Вучич он заявил, что его страна будет и дальше оставаться нейтральной, не предполагает вступать в НАТО и намерена развивать отношения с Россией и Китаем.