Госдеп выразил обеспокоенность возможными обвинениями против иностранных наемников в ДНР Фото: REUTERS

Вашингтон обеспокоен обвинениями, которые может предъявить Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) трем подданным Великобритании, а также гражданам Швеции и Хорватии, которые воевали на стороне Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы обеспокоены сообщениями о том, что нелегитимные власти на востоке Украины предъявят обвинения жителям Великобритании, Швеции и Хорватии», - написал госсекретарь США в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 12 августа.

Напомним, ранее прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников. Как заявили в ведомстве, швед, хорват, а также один британец обвиняются в участии в военных действиях и попытке захвата власти, а еще двоих подданых Великобритании обвиняют в пособничестве вербовке наемников и участии в боях на украинской стороне. Уточнялось, что за подобные преступления в условиях военного времени предусмотрена возможность пожизненного лишения свободы или смертной казни.