Генпрокуратура вернула государству санатории под угрозой приватизации на юге России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России при помощи суда вернула в государственный бюджет ряд санаториев, расположенных на юге страны, общей стоимостью в несколько миллиардов рублей.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Гагаринский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, рассматривавший с февраля текущего года. Уточняется, что из «собственности профсоюзов и недобросовестных приобретателей в пользу государства изъято 34 санаторно-курортных учреждения, состоящих из 1763 объектов недвижимости», а в деле приняло участие 96 ответчиков.

Кроме того, источники издания сообщают, что руководство незаконно продавало вверенное имущество через специально созданное для этого юридическое лицо ООО «Курортное управление (холдинг)». В результате было продано 24 учреждения, 131 объект за 3,3 млрд рублей.

Сообщается, что владельцами ряда санаториев стали члены руководства профсоюзов, их родственники и подконтрольные лица. Так, глава холдинга через аффилированную фирму приобрел у профсоюзов часть курортных учреждений в Кисловодске, а полученные доходы легализовал при помощи приобретения недвижимости: 10 зданий и 17 земельных участков, совокупная стоимость которых превысила 500 млн рублей.

«В ходе заседаний прокуроры всем ответчикам предлагали документально подтвердить свои доводы о реконструкции и реставрации объектов, представить сведения о законности источников финансирования. Однако из 96 ответчиков только два представило документы», - приводит издание слова своего собеседника.