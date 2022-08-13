США перебросят в Евросоюз элитную воздушно-десантную дивизию Фото: REUTERS

В рамках укрепления восточного фланга Североатлантического альянса Соединенные Штаты перебросят на территорию Европейского союза военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США. Об этом сообщило американское постпредство в НАТО.

Как отмечается в заявлении ведомства, Вашингтон вернет на европейскую территорию дивизию, которая принимала активное участие в боевых действиях в Европе в период Второй мировой войны. «Спустя 80 лет 101-я воздушно-десантная дивизия, известная под названием "Кричащие орлы", возвращается в Европу», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter представительства США в НАТО.

Согласно данным, приведенным американским представительством в альянсе, численность подразделений составит примерно 2400 военных, которых разместят на территории баз в Болгарии, Словакии, Румынии, а также Венгрии. Как отмечается, военнослужащие элитной дивизии должны будут защищать воздушный фланг Североатлантического альянса.