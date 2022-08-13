Венесуэла остановила поставки нефти Европе в обмен на списание долга Фото: REUTERS

Венесуэла приостановила отправку сырой нефти в Европу по сделке «нефть в обмен на долг», попросив итальянскую Eni и испанскую Repsol поставлять ей топливо в обмен на будущие поставки.

Как передает Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника, венесуэльскую нефтяную компанию PDVSA больше не интересует сделка по обмену нефти на списание долгов перед компаниями Eni и Repsol по схеме, которую в мае этого года санкционировал Госдепартамент США, что позволило PDVSA импортировать углеводороды в Европу после двухлетнего эмбарго.

Издание заявляет, что поставки венесуэльской нефти в Испанию помогли Европейскому союзу сократить закупки российского топлива после начала специальной военной операции.

«PDVSA хочет вернуться к нефтяным свопам, но это пока невозможно … Сделки в формате «Нефть в обмен на списание долга» не интересны», - заявил источник, занимавшийся грузами, ранее доставленными в Европу.

По данным издания, пересмотр условий сделки может помочь PDVSA реанимировать добычу сверхтяжелой нефти в поясе Ориноко, для чего ей необходимы импортные разбавители, а также уменьшить дефицит топлива в Венесуэле.

Отмечается, что в графике отгрузок венесуэльской компании на август этого года нет планов по отправке нефти в адрес итальянской и испанской компаний, но запасы энергоресурса в порту Хосе, откуда направлялись танкеры в стороны Европы, по состоянию на 8 августа 2022 года выросли до 5 млн баррелей.

В первые два месяца лета этого лета Венесуэла экспортировала по 545 тысяч баррелей в сутки. Итальянская Eni за июнь и июль 2022 года импортировала из республики 3,6 млн баррелей сырой нефти, поставленные позже испанской Repsol, которая настроена на переработку такого продукта.