МИД Тайваня поблагодарил США за поддержку и солидарность в момент обострения ситуации Фото: REUTERS

В Министерстве иностранных дел Тайваня заявили, что Тайбэй благодарен Вашингтону за поддержку и солидарность в момент обострения ситуации в районе Тайваньского пролива.

Таким образом внешнеполитическое ведомство отреагировало на слова представителя Белого дома, заявившего ранее, что действия Пекина в ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань являются провокационными, а также дестабилизирующими и беспрецедентными.

«Министерство иностранных дел выражает искреннюю благодарность правительству США за его твердую поддержку, многократное выражение солидарности с демократическим Тайванем и конкретные действия по обеспечению безопасности в Тайваньском проливе и мира в регионе в момент обострения ситуации», - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Тайваня.

Напомним, после визита Пелоси в столицу Тайваня 2 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин заявил, что Пекин примет все возможные контрмеры, а также «решительно защитит национальный суверенитет». Позже Китай несколько раз делал заявления по поводу ситуации вокруг острова, а также объявил военные учения на соседних территориях.