Эстония запретила въезд россиянам с выданными Таллином шенгенскими визами с 18 августа 2022 года

Эстония запретила въезд россиянам с выданными Таллином шенгенскими визами с 18 августа 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Эстония утвердило запрет, в соответствии с которым российские граждане, имеющие шенгенскую визу, выданную ранее республикой, не смогут попасть на территорию страны. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс, уточнив, что запрет начнет действовать с 18 августа текущего года.

«Беспокойство вызывает то, что в Эстонию могут въехать, ну, не знаю, 131 тыс. человек, получивших визы в других государствах Европы», - заявил эстонский министр, отметив, что «более серьезным вызовом» станут российские граждане, следующие транзитом.

Ляэнеметс заявил, что трудно «закрыть границы внутри Шенгенского пространства», поскольку такие меры создают проблемы для самих эстонских граждан. По его словам, такие шаги «разумнее сделать сообща» с другими странами-членами Европейского союза.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Эстонии в минувший четверг, 11 августа, объявило о закрытии въезда для российских граждан, которым Таллин ранее выдавала шенгенскую визу, однако, во внешнеполитическом ведомстве назвали исключения для некоторых категорий россиян.