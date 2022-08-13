В МИД России заявили, что США все больше становятся непосредственной стороной конфликта на Украине

США все больше становятся непосредственной стороной конфликта на Украине, заявили в МИД России Фото: REUTERS

Соединенные Штаты все больше становятся непосредственной стороной конфликта на Украине, заявил директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел России Александр Дарчиев.

«Степень влияния Вашингтона на Киев превышает все мыслимые границы. Помимо масштабной военной и финансовой помощи, а также моральной поддержки режима Зеленского, американцы все больше становятся непосредственной стороной конфликта», – сказал он в беседе с ТАСС.

Как отметил директор департамента Северной Америки МИД РФ, официальные лица Украины сами «пробалтываются» о влиянии Вашингтона на Киев. В частности, напомнил Дарчиев, в Главном управлении разведки Минобороны Украины недавно заявили, что перед применением реактивных систем залпового огня HIMARS военные консультируются со своими кураторами из США. Таким образом, считает он, обстрелы мирного населения Донбасса происходят с одобрения американских центров принятия решений.