В МИД России посоветовали США заставить Зеленского вернуться к переговорам с Москвой Фото: пресс-служба президента Украины

Соединенным Штатам следует заставить президента Украины Владимира Зеленского вернуться к переговорам с Россией, пока это еще возможно, считает директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел РФ Александр Дарчиев.

«Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как в Афганистане, было бы заставить Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров», – заявил он в интервью ТАСС.

Как отметил дипломат, аргументы России власти США игнорируют. Дарчиев напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова, который предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что накачка Украины и националистических формирований американским и натовским оружием только продлевает «агонию режима в Киеве» и затягивает конфликт.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации переговоров российского лидера Владимира Путина и главы Украины.По его словам, Москва ценит усилия Анкары, но украинская сторона не прилагает никаких усилий, чтобы переговоры по мирному договору возобновились.

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