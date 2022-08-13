Роспотребнадзор прокомментировал необходимость ограничений из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Необходимости вводить какие-либо ограничительные меры на федеральном уровне из-за распространения коронавирусной инфекции в России нет. Такое заявление сделал заместитель директора Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, отметив, что ситуация не является критической

«Никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне», - заявила специалист, но отметила, что сохраняются рекомендации носить маски и соблюдать гигиену рук, что «крайне важно для уязвимых категорий граждан».

Кроме того, Пшеничная напомнила о необходимости вакцинироваться, «если подошло время».

Напомним, накануне заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что на данный момент эксперты опасаются не столько роста заболеваемости коронавирусной инфекции нового типа, сколько возможного сочетания коронавируса с другими вирусами, среди которых грипп или аденовирус.