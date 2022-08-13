Второго пилота российских самолетов собираются заменить на виртуального Фото: Иван ВИСЛОВ

Министерство и промышленности РФ собирается к 2024 году создать для самолетов интеллектуального «виртуального второго пилота». Об этом сообщает Telegram-канал «Авиадиспетчер» со ссылкой на документы, которые были опубликованы на портале госзакупок.

Как сообщается, расходы на этот тендер составляют 2,9 млрд рублей. Отмечается, что переход к одному пилоту в воздушно судне будет возможным в 2030-х годах. По данным ведомства, подобные меры помогут снизить стоимость эксплуатации самолетов.

«Достижение цели Стратегии по цифровой трансформации и удовлетворение современным требованиям ... требуют поиска принципиально новых, инновационных и интеллектуальных подходов», - сказано в соответствующем документе.

Отмечается, что необходимо будет модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа самолета при помощи «эргономической перекомпоновки с использованием визуальных, тактильных и звуковых человеко-машинных интерфейсов», а также проработать технический облик «второго пилота», интегрировав это в будущую систему управления.